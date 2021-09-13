جلسة مباحثات بين السلطنة والنمسا والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية

الاحتفال بافتتاح مقر السفارة النمساوية فـي مسقط

كتب ـ عيسى بن سلام اليعقوبي والعمانية:

عقد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية صباح أمس جلسة مباحثات سياسية مع معالي ألكسندر شالينبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا بديوان عام الوزارة، وتناولت الجلسة عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وعبّر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية القائمة وتوجه البلدين إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون الثقافي والسياحي والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا والشراكة الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالمنافع على البلدين الصديقين.

وقد وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين السلطنة والنمسا. وشارك في الفعاليات المذكورة سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، وحضر من الجانب النمساوي سعادة كريستيان برونماير سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.

كما عقدت السلطنة وجمهورية النمسا لقاء صحفيا مشتركا أكد الجانبان فيه على أهمية الحوار البنّاء من أجل حلّ مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتحدث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عن الأزمة اليمنية. مبينًا أن السلطنة كانت وما زالت وسوف تبقى دائمًا داعمة للسلام والأمن في المنطقة مؤكدًا على أن جميع الأطراف المعنية أصبحت حريصة ومقتنعة بأهمية إنهاء هذه الأزمة من أجل استقرار اليمن وشعبه والمنطقة بشكل عام.

وتطرق معاليه لمذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي وقعها البلدان الصديقان وتعد مرحلة جديدة لتطوير وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين، داعيًا الوفد التجاري المرافق للوزير النمساوي للاطلاع على الفرص الاستثماري المتاحة في السلطنة وما تقدمه رؤية عُمان ٢٠٤٠ من مزايا وحوافز استثمارية في مختلف القطاعات. من جانبه قال معالي الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا إن بلاده ترحّب وتثمّن عاليًا الدور الذي تقوم به السلطنة في الوساطة للعديد من النزاعات في المنطقة، مبينًا أن هذا الأمر أصبح تقليدًا عمانيًّا عريقًا. وأشار الوزير النمساوي إلى دور السلطنة المهمّ في العديد من الملفات الإقليمية خصوصًا الأزمة اليمنية. وقال معاليه في هذا السياق: تقوم سلطنة عُمان بدور لا غنى عنه في العملية الصعبة للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن واصفًا إياها بـ“مركز الهدوء والتوازن في منطقة مليئة بالأحداث والاضطرابات”. من جانب آخر افتتح معالي ألكسندر شالينبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا صباح أمس مقر السفارة النمساوية في مسقط بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.

وقال الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي خلال الحفل إن افتتاح السفارة يعد خطوة مهمة من أجل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن السفارة ستعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك خصوصًا في المجالات التجارية. وأوضح معالي السيد وزير الخارجية أن افتتاح السفارة سيُسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية، مشيرًا إلى رغبة الجانبين في تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب خدمةً للمصالح المشتركة. كما قام صباح أمس معالي ألكسندر شالينبرج الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بالجمهورية النمساوية والوفد المرافق له بزيارة إلى مركز الأمن البحري، وكان في استقباله لدى وصوله مقر مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، والعميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي رئيس مركز الأمن البحري.

واطلع معالي الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بالجمهورية النمساوية خلال الزيارة على مرافق مركز الأمن البحري وما زُوّد به من أجهزة وتقنيات حديثة تتناسب والواجبات التي يضطلع بها المركز، كما استمع معالي الضيف إلى إيجاز عن الأدوار والمهام التي يقوم المركز بإدارتها ضمن واجباته الوطنية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ والمعنية بجهود المحافظة على سلامة البيئة البحرية.