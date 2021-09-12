تواصل حملة التحصين ضد «كوفيد – 19» بولايات السلطنة

عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري:

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة تنفيذ حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وسط تجاوب ملحوظ ورغبة في أخذ اللقاح سواءً من المواطنين أو المقيمين بولايات المحافظة الثلاث (عبري وينقل وضنك). حيث بلغت نسبة المطعمين بالجرعة الأولى من الفئة المستهدفة بالولايات الثلاث ما يقارب 80%، فيما بلغت نسبة المتلقين للجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ـ 19) للذين أكملوا ستة أسابيع فما فوق ما يقارب 43% من الفئة المستهدفة، وكانت آلية استقبال الفئات من خلال حجز موعد مُسبق عن طريق برنامج (ترصد بلس) أو الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.من جانب آخر يتواصل بالمؤسسات الصحية الخاصة بالمحافظة والمرخصة لإعطاء لقاح (كوفيد ـ 19) تطعيم المقيمين وعوائلهم وفقًا للإجراءات التي اعتمدتها وزارة الصحة وذلك في مستشفى عُمان الخير- آستر عبري، ومجمع نعيم مجان الطبي بولاية عبري ومجمع الزيانة الطبي بولاية عبري، وفي ولاية ينقل مجمع لؤلؤة الخد الطبي.

كما انطلقت يوم أمس بمقر جمعية المرأة العمانية بولاية شناص حملة التطعيم للفئات المستهدفة وهي الجرعة الأولى لطلاب المدارس من عمر 12-17 عاما وللعمانيين من سن 18 سنة فما فوق والنساء الحوامل ابتداء من الشهر الأول والجرعة الثانية ممن أكملوا 6 أسابيع من الجرعة الأولى. وقال الدكتور جاسم بن محمد العبري رئيس مجمع شناص الصحي بأن مركز جمعية المرأة شهدت إقبالًا واسعًا في يومها الأول من المواطنين بعد نقله من مدرسة المعرفة حيث سارت عملية التطعيم بكل سهولة ويسر نظرًا للاستعدادات التي أتخذتها المؤسسات الصحية بالولاية إلى جانب الوعي المجتمعي حول أهمية التطعيم وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.