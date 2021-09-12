الكشافة والبحرية السلطانية تنهيان استعداداتهما لتنظيم دورة الإبحار والمغامرة بسفينة «شباب عمان 2»

أنهت المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية استعداداتهما لتنظيم دورة الإبحار والمغامرة للجوالة لعام ٢٠٢١م، والتي ستنفذ خلال الفترة من ١٩ من سبتمبر وحتى ٧ من أكتوبر القادم على متن سفينة (شباب عمان 2) وذلك بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. تشتمل الدورة التي تأتي امتدادا للدورات التدريبية التي تقام بالشراكة مع سفينة (شباب عمان 2) على برنامج تدريبي متخصص في الإبحار وتعلم مهارات الملاحة والتعامل مع الحبال والربطات بالإضافة إلى التعرف على مرافق السفينة بشكل تفصيلي والتعامل مع الأشرعة والتعاون في المجموعات وصعود الصواري على كافة المراحل، والإبحار ومعايشة حياة البحر. وقامت المديرية العامة للكشافة والمرشدات باختيار الجوالة وقادة عشائر الجوالة من الأندية الرياضية والجامعات والكليات بالسلطنة، حيث تشارك كل عشيرة بعدد مكون من اثنين من الجوالة. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات واستراتيجيات التدريب الحديثة الخاصة بالملاحة البحرية، من خلال برنامج متكامل عن فنون الملاحة البحرية وأساليب القيادة واستغلال طاقات الشباب وبرامج متنوعة في التحدي والمغامرة والتعود على حياة الضبط والربط والتسلسل القيادي المتبعة في الحركة الكشفية. وتم اختيار المشاركين من الجوالة وفق عدد من الاشتراطات منها أن يكون شارك في أحد أعمال خدمة وتنمية المجتمع أو شارك في الأعمال التطوعية بمراكز التطعيم بالسلطنة وألا يزيد عمر المرشح عن ٢٨ عامًا وأن يكون مسجلًا في العشيرة وحسن السيرة والسلوك وممن تلقى جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد مرض فيروس كورونا.