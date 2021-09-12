الجيش السلطاني العماني يستقبل دفعة من المواطنين للالتحاق بالخدمة العسكرية

مسقط ـ العمانية:

استقبل الجيش السُّلطاني العُماني وبالتنسيق مع وزارة العمل صباح أمس دفعة جديدة من الجنود المستجدين، للالتحاق ببرنامج التدريب العسكري الأساسي والانضمام لأقرانهم من منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني للعمل في مختلف وحداته وتشكيلاته بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم والفحوصات الطبية والبدنية المقررة.

جاء ذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بتسريع وتيرة التوظيف لأبناء الخليج 365 العزيز واستمرارًا للجهود الوطنية لقوات السُّلطان المسلحة في إتاحة المجال أمام المواطنين للانضمام للخدمة ونيل شرف الانتساب لصفوفها. وقد سخَّر الجيش السُّلطاني العُماني خبراته وإمكاناته من الكوادر البشرية المتخصّصة ووفر المتطلبات الإدارية والصحية كافة ووسائل النقل لتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق، والانضمام إلى ميادين الشرف والواجب الوطني. وتأتي هذه الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات السُّلطان المسلحة في استيعاب أبناء الخليج 365 وفقًا للخُطط والبرامج الموضوعة لرفد أسلحة قوات السُّلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع بالكوادر الوطنية المؤهلة، للإسهام في خدمة هذا الخليج 365 الأبي العزيز وقائده المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ وأبنائه الأوفياء المخلصين.

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