وزير الصحة يستقبل وفدا من قطاع الرعاية الصحية والـصيدلة بجمهورية التشيك

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة وفـدًا من قطاع الرعاية الصحية والـصيدلة بجمهورية التشيك الـذي يزور السلطنة حاليا. تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي، ومناقشة فـرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية والصيدلة والسياحة العلاجية في السلطنة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين مستقبلا. كما تم بحـث ومناقـشة الوضع الوبائي لفيرس كورونا (كوفيد19) والإجراءات التي اتخذتها البلدان للحدِّ من انتشاره. وأشاد معالي الدكتور وزير الصحة بالتحسن الذي شهده الوضع الوبائي الحالي في مختلف دول العالم والسلطنة، وبانخفاض أعـداد المصابين والمنومين بالمستشفيات والوفيات، مما أدى إلى انحسارالأعـداد في السلطنة بشكل كبير. حضر المقابلة سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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