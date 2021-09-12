«الاعتماد الأكاديمي» تناقش مستجدات ندب موظفي المديرية العامة لتقييم المدارس بالتربية والتعليم

عقدت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم برئاسة سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية ـ الرئيسة التنفيذية للهيئة، اجتماعًا لمناقشة مستجدات ندب موظفي المديرية العامة لتقييم المدارس بوزارة التربية والتعليم إلى الهيئة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم:(9/‏2021م).وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المواضيع، منها: نبذة مختصره عن عمل الهيئة وأهم اختصاصاتها، كذلك الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتفعيل المادتين (الثامنة والتاسعة) من المرسوم السلطاني رقم:(9/‏2021)، والوضع الإداري والمالي للموظفين المنتدبين، بالإضافة إلى تفويض أحد المختصين للقيام بأعمال مركز ضمان جودة التعليم المدرسي في الهيئة. وفي ختام الاجتماع قامت الإدارة التنفيذية بالرد على جميع استفسارات وتساؤلات الموظفين المنتدبين حول ما تم مناقشته خلال الاجتماع.

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