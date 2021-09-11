توزيع أكثر من 46 ألف ريال عماني على الأسر المعسرة بالسيب

قامت لجنة الزكاة بولاية السيب بدراسة عدد من حالات الأسر المعسرة والتي هي بحاجة لمن يقف بجانبها يأتي ذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للجنة، حيث حرصت على تقديم العون والمساعدة، وتذليل كل المعوقات لتمكين الأسر من شراء المستلزمات الدراسية. وجاءت المبادرة من قبل اللجنة لتسهم بالدور المنوط بها والوقوف مع هذه الأسرالمعسرة فعمدت اللجنة على دراسة وتقييم أوضاع الأسر المعسرة والتي تتوافق مع شروط الإستحقاق وحسب الإجراءات المتبعة وبلغ عدد الأسر المستفيدة من التوزيع 1062 أسرة.

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