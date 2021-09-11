جامعة السلطان قابوس تستضيف اللقاء التعريفي حول منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية

استضافت جامعة السلطان قابوس اللقاء التعريفي حول منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، الذي يقدمه الفريق المختص من وزارة العمل، وذلك بقاعة المؤتمرات في الجامعة بحضورصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، وصاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن آل سعيد وعدد من الموظفين من الهيئات الأكاديمية والإدارية والفنية في الجامعة مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءت الاحترازية.

تضمن برنامج اللقاء ورقة عمل بعنوان (منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية)، قدمها محمد بن مبارك الكلباني ـ المدير العام المساعد للتطوير وضمان الجودة للأداء الفردي والمؤسسي بوزارة العمل، تحدث في بداية العرض عن (منظومة قياس الأداء الفردي)، ومبررات تطبيقها، والتي تعد واحدة من ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، كما وأنها تسهم في ايجاد منظومة وطنية لتقييم الأداء الفردي، ثم عرف الحضور بهدفها الأساسي والذي يقوم على تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي، وتحسين نظم تقييم الأداء،وربط الإنتاجية بالحوافز، كما تناولت الورقة أهم الفوائد التي تقدمها هذه المنظومة للمجتمع، والوحدة، والمسؤول، والموظف، كما شرح الكلباني السمات التي تتميز بها هذه المنظومة، وأبرز أدواتها، وتطرق إلى موضوع إدارة التغيير والهدف منه، وأهم آلياته، عقب ذلك تناول منظومة الإجادة المؤسسية ومفهومها،ومبررات تطبيقها، ومعاييرها، والنتائج المتوقع تحقيقها من تطبيقها.

في ختام اللقاء قام محمد بن الوليد الهنائي-مدير مشروع مبادرة تسريع تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، بفتح باب النقاش لطرح الأسئلة والإجابة عن استفسارات الحضور حول المنظومة وآلية عملها وذلك بحضور كل من الدكتورة هديل بنت عبد الصاحب آل موسى وسعيد بن مرهون الصلطي من فريق المنظومة بوزارة العمل.