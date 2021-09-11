السلطنة تشارك فـي احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر

القاهرة ـ العمانية:

شاركت السلطنة في احتفالية إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر 2021 – 2026، بالعاصمة الإدارية الجديدة. مثل السلطنة في الاحتفالية سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بدعوة من رئاسة الجمهورية المصرية. وأكَّد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أنّ مشاركة السلطنة في هذه الاحتفالية، التي رعاها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعكس العلاقات المتميزة بين السلطنة ومصر، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظة الله ورعاه ـ وتقديرا للعلاقات المتميزة بين البلدين، ولتجربة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، والمُصانة من خلال منظومة قوانين وتشريعات سنتها الحكومة العمانية بهدف حماية الفرد والمجتمع. وأضاف: “لقد تشرفتُ بتمثيل السلطنة في هذه الاحتفالية المهمة التي رعاها فخامة الرئيس المصري وحضرها عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب والهيئات والمنظمات الدولية، والتي تشكل مؤشرا مهما على حرص فخامته، على الاهتمام برعاية حقوق الإنسان”. وأضاف بأنّ الاستراتيجية تضمنت عدة محاور تُعنى بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب وكبار السن، إضافة إلى محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ هذه الاستراتيجية أكدت على النهوض بكافة الحقوق والحريات الأساسية في مصر المضمَّنة في الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة والتسامح دون تمييز، وعلى المشاركة الاجتماعية، التي تستهدف التغلب على الصعوبات التي تُعيق تحقيق عملية التنمية.