السلطنة تحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة دول العالم أمس الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، ويأتي هذا العام تحت شعار “كوفيد- 19 طويل الأمد وإعادة الـتأهيل الطبي” ضمن الحملة الوطنية لخدمات التأهيل الطبي في مواجهة جائحة كورونا. وتتواصل أنشطة وفعاليات الحملة الوطنية للتأهيل الطبي في مواجهة جائحة كورونا “كوفيد- 19” التي تم تدشينها في منتصف أغسطس الماضي تحت شعار “نصلكم…لأننا نهتم“ وتُنفذ بتنظيم من الجمعية العُمانية للعلاج الفيزيائي بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بـ(قسم خدمات التأهيل الطبي)، وتستهدف في برامجها مشاركة العاملين بالقطاع الصحي ومختلف فئات المجتمع من المصابين والمتعافين من عدوى “كوفيد-19”، حيث تقوم أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في المستشفيات والمجمعات الصحية التخصصية بتنفيذ برنامج للياقة البدنية بعنوان “ابقى نشيطًا…

تبقى آمنًا” والذي يستهدف جميع الفئات الطبية والطبية المساعدة والفئات التمريضية والعاملين في القطاع الإداري بالمؤسسات الصحية بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، وتم تنفيذ الفعالية في مستشفيات السلطاني وخولة وجامعة السلطان قابوس وصحار وخصب وجعلان بني بوعلي ومجمعي السيب وبـوشر الـتخصصيين. وقد قام أخصائيو العلاج الطبيعي بتنفيذ البرنامج بمشاركة عدد من العاملين الصحيين في تلك المؤسسات لتعزيز الصحة البدنية، ونشر التوعية فيما يتعلق باللياقة البدنية وارتباطها بتخفيف ضغوطات العمل وتعزيز الصحة النفسية لدى الأفراد، لا سيما أولئك الذين على اتصال مباشر مع المصابين بعدوى “كوفيد-19”.

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