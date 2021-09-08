مجلس الدولة ينظم دورة حول استراتيجيات التفكير الإبداعي

نظَّم مجلس الدولة أمس دورة تدريبية بعنوان “التفكير الإبداعي” بمشاركة عدد من موظفي المجلس.

قدم الدورة الدكتور عبدالله بن خميس الكعبي مستشار الموارد البشرية بالأمانة العامة بالمجلس ركزت على عدد من المحاور الرئيسية منها مدخل لفهم عملية التفكير الإبداعي ودور الدماغ في عملية الإبداع، ومراحل الفكرة الإبداعية واستراتيجيات تطبيق وتنمية التفكير الإبداعي.

كما تطرقت الدورة إلى برنامج سكامبر لتنمية التفكير الإبداعي وتوسعة الخيال والخروج بأفكار إبداعية إضافة إلى تناول عوائق عملية التفكير الإبداعي. يذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المجلس بهدف رفع كفاءة الموظفين بالمجلس من خلال إكسابهم المعارف الحديثة والمهارات المتقدمة التي تطور أداءهم وتعزز إنتاجيتهم وتسهم في غرس الإبداع والابتكار في بيئة العمل.

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