وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفراء مملكة نيذرلاند وماليزيا وفرنسا

مسقط ـ العمانية:

تسلَّم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة ستيلا كلوت، سفيرة مملكة نيذرلاند المعيَّنة لدى السلطنة، وقد رحَّب معالي السيد الوزير بسعادة السفيرة، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

كما تسلَّم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة شيفول أنور محمد، سفير ماليزيا المعيَّن لدى السلطنة. وقد رحَّب معالي السيد الوزير بسعادة السفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

وتسلَّم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة فيرونيك أولانيون، سفيرة جمهورية فرنسا المعيَّنة لدى السلطنة. وقد رحَّب معالي السيد الوزير بسعادة السفيرة، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم.

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