السلطنة تشارك فـي اجتماع وكلاء دواوين المراقبة بمجلس التعاون

تشارك السلطنة في الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد مثّل وفد السلطنة سعادة أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية‏ والإدارية على الجهاز الإداري للدولة، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب المختصين من الجهاز. انطلق الاجتماع عبر الاتصال المرئي من مقر الأمانة ‏العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم أمس، ويناقش ـ على مدى يومين متتاليين ـ عددًا من البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن أبرزها خطة التدريب المعتمدة لعام (2021 – 2022م) وسبل تنفيذها، واستعراض الدليل العام المشترك للعمل الرقابي إلى جانب الاطلاع على البرنامج الزمني لمراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقا، بالإضافة إلى استعراض المسودات المتعلقة بالإطار العام لأدلة الرقابة المشتركة للدواوين، وإجراءات ضمان الجودة لإصدارات فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول المجلس ووضع التوصيات المناسبة بشأنها. ويختتم الاجتماع أعماله بالاطلاع على محضر الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التدريب والتطوير واستعراض المرئيات والتوصيات الواردة به، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والذي يؤمل انعقاده في أكتوبر القادم.

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