السلطنة تشارك فـي الاجتماع الـ 15 للجمعية العمومية لمنظمة «الآسوساي» والندوة الثامنة للمنظمة

مسقط – العمانية: تشارك السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للرقابة المالية والمحاسبة “الآسوساي” والندوة الثامنة للمنظمة المُنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتستمر يومين. مثّل وفد السلطنة في الاجتماع معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة. وتضمن برنامج الاجتماع كلمتين افتتاحيتين لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) تناولا من خلالها أنشطة التكامل بين “الآسوساي” و”الإنتوساي” ودور الأجهزة الأعضاء في تحقيق أهداف المنظمتين لتعزيز الدور المهني للأجهزة الرقابية في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه عبر برامج تبادل الخبرات ونشر وتبني المعايير المهنية، وأكدا على أهمية الاجتماعات الدورية للجمعيات العمومية لاستعراض التقارير الفنية بشأن الأنشطة المختلفة للمنظمة. واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة عن أنشطة المنظمة منذ الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية واعتماد التقارير المالية والموازنة للفترة (2022 – 2024) وتقارير اللجان بشأن عدد من الموضوعات، من بينها تقرير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة واعتماد الخطة للفترة (2022 – 2027) وتقرير أنشطة بناء القدرات الوظيفية، إضافة إلى النتائج المتعلقة بإعلان “هانوي” والتقرير الخاص بالمشروع البحثي للمنظمة في دورته الـ12 وأنشطة التعاون بين المنظمة والمنظمات الإقليمية على المستويات العربية والأوروبية والأفريقية. واعتمد الاجتماع إنشاء مجموعة العمل المعنية بأهداف التنمية المستدامة ومجموعة العمل بشأن التدقيق على إدارة الأزمات وانتخاب كل من رئيس المنظمة وأعضاء المجلس التنفيذي ولجنة التدقيق للفترة (2021 – 2022). وناقشت الندوة الثامنة للمنظمة عدة محاور تمثلت في قدرة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على التكيف في خضم التحديات تركزت في 4 محاور رئيسية وهي تعزيز الحوكمة الرشيدة لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأجهزة الرقابة العليا والتشجيع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من استخدام التقنيات المتطورة للتدقيق على القطاع العام، واستجابة أجهزة الرقابة العليا للقضايا الناشئة عن الكوارث والأوبئة.