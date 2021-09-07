مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين يشارك فـي أعمال الدورة الـ 156

القاهرة – العمانية: شاركت السلطنة أمس في أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ للتحضير للاجتماع الوزاري المقرر عقده غدا الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وترأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. تمّ خلال الاجتماع مناقشة مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس الوزاري المتضمن 7 بنود رئيسة تناولت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية وفي مقدمتها البند المتعلّق بالعمل العربي المشترك، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية. كما تضمّن المشروع البند المتعلّق بالقضية الفلسطينية، المتضمن عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستجداتها، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، كما تمّت مناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي. كما ضم المشروع ملفًا كاملاً حول العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية وخاصة العلاقات العربية – الأفريقية، والعلاقات العربية – الأوروبية، والعلاقات العربية – الروسية، والعلاقات العربية مع كل من اليابان والهند والصين ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب ملف التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

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