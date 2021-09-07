سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية صربيا يُقدّم أوراق اعتماده

بلغراد – العمانية: تسلّم فخامة ألكسندر فوتشاتيش رئيس جمهورية صربيا بمقر الحكومة في العاصمة الصربية بلغراد، أوراق اعتماد سعادة السفير يوسف بن أحمد الجابري سفيرًا معتمدًا غير مُقيم لدى جمهورية صربيا. ونقل سعادته خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وتمنيات جلالته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الصربي الصديق دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمّل فخامة الرئيس الصربي سعادة السفير نقل تحيات وتمنيات فخامته الطيبة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه. وقد تمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا حرصه على الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

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