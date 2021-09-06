السلطنة تشارك فـي أعمال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة بمدينة مرسيليا الفرنسية

مرسيليا ـ العمانية: تُشارك السلطنة مُمثلة بهيئة البيئة حاليًّا في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، المُنعقد في مدينة مرسيليا بالجمهورية الفرنسية ويستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري، بمشاركة الدول الأعضاء وعدد من المختصين والخبراء بالشأن البيئي من مختلف دول العالم.

وتتضمن أعمال المؤتمر جلسات حوارية وندوات ومحاضرات حول مواضيع مختلفة ومتعددة تتعلق بقضايا التنوع الأحيائي والمناطق المحمية والتحديات والحلول المبتكرة المرتبطة بالطبيعة.

ويلتقي وفد السلطنة المُشارك في المؤتمر بعدد من المختصين من الدول الأعضاء بالاتحاد، بحضور الفعاليات المُصاحبة من لقاءات واجتماعات ومناقشات لمختلف القضايا البيئية والمواضيع المتعلقة بصون الطبيعة والتنوع الأحيائي بهدف التعرف على الفرص والخبرات العالمية وإمكانية الاستفادة منها لتطوير الجوانب العلمية والتقنية وبناء القدرات الوطنية في المجال البيئي.

وتشتمل فعاليات المؤتمر على معرض يستعرض تجارب الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وخبراتها وتجاربها في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي البري والبحري وتنمية المناطق الطبيعية، وإبراز البرامج والمشاريع، والجهود التي يتم تنفيذها للاستفادة منها من قبل بقية الدول الأعضاء.

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