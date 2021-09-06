اجتماع المديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية والجوازات بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية في الاجتماع الخامس والثلاثين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع من جانب شرطة عمان السلطانية العميد جمال بن حبيب القريشي ـ مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية. تضمن الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الجنائي وتعزيز أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون. كما شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية في الاجتماع المرئي الخامس والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، والذي عُقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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