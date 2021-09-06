وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المعتمد لدى السلطنة

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، بديوان عام الوزارة أمس سعادة هاميش كاول سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المعتمد لدى السلطنة، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

وقد أعرب معاليه عن تقديره لجهود سعادة السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.

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