«الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا» بجامعة السلطان قابوس تعقد اجتماعها الثالث لهذا العام

مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا في جامعة السلطان قابوس أمس الاجتماع الثالث لعام 2021 برئاسة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع مقترح إنشاء مركز أخلاقيات البيولوجيا الذي سيُسهم بدوره في إجراء دراسات تختص بأخلاقيات البيولوجيا بالتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في السلطنة. كما ناقش اعتماد مقترح خطوات مراجعة القرار في القضايا الأخلاقية والذي سينظم عملية طلب استشارات في مجال أخلاقيات البيولوجيا من اللجنة من قبل مختلف المؤسسات. وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى تقرير متابعة ما تم تنفيذه بشأن التحضير للملتقى الفكري العاشر “الأغذية المعدلة وراثيًّا – رؤية أخلاقية وعلمية”، وموضوع بثّ حلقات إذاعية للتوعية بأهمية علم أخلاقيات البيولوجيا.

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