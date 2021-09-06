السلطنة تشارك فـي مؤتمر الأمن الاستخباراتي البرلماني بالمجر

شاركت السلطنة ممثلة بمجلس الدولة أمس في أعمال مؤتمر الأمن الاستخباراتي البرلماني الذي نظمه المجلس الوطني المجري في العاصمة المجرية بودابست، عبر تقنية الاتصال المرئي.

مثَّل المجلس المكرم علي بن أحمد الحارثي عضو مجلس الدولة في المؤتمر الذي ناقش ـ عبر ثماني جلسات مختلفة ـ جملة من الموضوعات ذات الصلة منها تلك المتعلقة بمخاطر وتداعيات العملات المشفرة، ومخاطر استخدام الأسلحة البيولوجية، والتمويل غير المشروع والاتجار بالبشر، والممارسات المسيئة في التوسع الاقتصادي العالمي، ومخاطر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون بين البرلمانات في تلك المجالات.

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