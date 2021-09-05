«صحم» تشهد مشاريع تنموية متعددة لتحقيق الخدمات المباشرة وغير المباشرة للمواطنين والمقيمين

صحم ـ العمانية: شهدت ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في القطاعات التعليمية والصحية والبلدية والزراعية والسمكية والحيوانية والطرق وغيرها، وذلك في مختلف ربوع الولاية بما يعمل على تحقيق الخدمات المباشرة وغير المباشرة للمواطنين والمقيمين، في ضوء الخطط التي وُضِعت لتحقيق رؤية عُمان 2040م.

وقال سعادة الشيخ عوض بن عبدالله المنذري والي صحم في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن عدد المدارس الحكومية في الولاية بلغ في العام الدراسي(2020/‏2021م) 41 مدرسة، فيما بلغ عدد المدارس الخاصة نحو 23 مدرسة، وبلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية نحو 7200 طالب وطالبة، وعدد الطلاب في المدارس الخاصة 1438 طالبا وطالبة.

وفي قطاع الخدمات الصحية، أشار سعادة الشيخ عوض المنذري إلى أنّ الولاية بها حاليًّا 5 مؤسسات صحية حكومية هي: مستشفى صحم ومجمّع صحم الصحي ومركز وادي بني عمر الصحي ومركز حفيت الصحي ومركز الغويصة الصحي، إلى جانب المؤسسات الصحية الخاصة المتمثلة في 12 عيادة للطب العام و7 مجمّعات طبية عامة و5 عيادات لطب الفم والأسنان وعيادة للطب البديل التكميلي وعيادتان متخصصتان ومركز للعلاج الطبيعي ومختبر للأسنان، مؤكدًا أنّ العمل يتواصل حاليًّا في مشروع إنشاء وحدة غسيل الكلى بمستشفى صحم بمبادرة من أحد رجال الأعمال بالولاية، كما يتواصل العمل كذلك في توسعة مبنى مركز حفيت الصحي، وتحويل مركز فحص العمالة الوافدة لعيادات السكري التخصصية، كما أن هناك مقترحًا لإنشاء مركز صحي جديد ضمن الخطة الخمسية بالولاية.

وبيّن سعادة الشيخ والي صحم أنّ دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية صحم تعمل بجهود واضحة لتقديم مختلف أنواع الدعم والإرشاد للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومشاريع المرأة الريفية بما يعمل على تعزيز الإنتاج الغذائي والحيواني الذي يشكّل أهمّيّة في جانب الدخل الفردي.

وفي شأن الطرق أشار سعادة والي صحم إلى أنه افتُتح الجزء الأكبر من مشروع الوصلة مع طريق الباطنة السريع، فضلًا عن إنشاء العديد من الجسور العلوية والأنفاق وجسور المشاة على طريق الباطنة العام، ومن المنتظر أن تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ جسر الولاية نظرًا لأهميته الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، كما تعمل دائرة الشؤون البلدية بجهود متواصلة في شأن رصف الطرق الداخلية وإنارتها حيث تمّ رصف وإنارة الكثير من الطرق الداخلية في مختلف أرجاء الولاية.

كما قامت دائرة الشؤون البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية منها تشغيل السوق المركزي وتطوير حديقة صحم العامة ومتنزه الصحمي وحديقة الحويل الجديدة وتسوير وإنارة المقابر وتطوير مدخل الولاية وتطوير مواقف سيارات الأجرة وإقامة مشروع الخط الراجع لري الأشجار بنظام الري الحديث على الطريق العام مع التشجير وزيادة المسطحات الخضراء وغيرها من المشاريع الخدمية والتجميلية التي نُفِّذت لخدمة العامة.