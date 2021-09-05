وزير المكتب السلطاني يستقبل سفير المملكة المتحدة

مسقط – العمانية: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح أمس بمكتبه سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

ورحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني في بداية المقابلة بالضيف. من جانبه عبّر سعادة السفير عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به من جميع المسؤولين في السلطنة، مُشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، كما شكر معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز وتطوير العلاقات القائمة بين المملكة المتحدة والسلطنة خلال فترة عمله متمنيًا له دوام التوفيق.

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