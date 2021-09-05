شهاب بن طارق يتلقى دعوة رسمية من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

لحضور فعاليات معرض دبي للطيران مسقط – العمانية:

تلقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع دعوةً رسميةً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي لحضور فعاليات معرض دبي للطيران 2021م في دورته الـ17.

تسلّم الدعوة الرسمية معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع خلال استقباله بمكتبه صباح أمس سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة، كما تم استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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