تسجيل 5 حالات وفاة و202 إصابة جديدة وتعافـي 392 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية

محافظة الوسطى تواصل جهودها فـي الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19

مسقط ـ هيماء ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و202 إصابة جديدة وتعافي 392 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية ونسبة التعافي ترتفع إلى 7ر96. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6 حالات، فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 97 حالة، ووصل العدد في العناية المركزة إلى 39 حالة. وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 302668 حالة والمتعافين 292573 والوفيات 4075 بنسبة 3ر1 بالمئة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6018 حالة.

من جانب آخر بلغ عدد الجرعات التي قُدِّمت بمحافظة الوسطى منذ بداية الحملة لمرض كورونا “كوفيد١٩” أكثر من 66 ألف جرعة، وبلغت النسبة المئوية لإجمالي المُستهدفين على مستوى المحافظة للذين تلقوا جرعتين 51 بالمئة والذين تلقوا جرعة واحدة 97 بالمئة.

وقال الدكتور إبراهيم بن هلال المحروقي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الوسطى في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية بأنَّ المديرية قامت بجهود في الحملة الوطنية للتحصين حيث تمّ تكوين لجنة برئاسة مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة وعضوية مديري الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية والمؤسسات الصحية بالولايات.

وأضاف بأنه شُكِّلت لجان وفرق عمل مُشتركة بين القطاع الصحي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة والمديريات والمؤسسات الحكومية، كما أنشئت مراكز للتحصين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، كما دُشِّنت الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 بالمحافظة. وأوضح مديرعام الخدمات الصحية بمحافظة الوسطى بأنه قد قُسِّمت الحملة على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بتطعيم المجتمع فوق سن 65 عامًا والعاملين الصحيين مِمَّن يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا والمرضى مِمَّن يعانون من أمراض مزمنة. وأضاف المحروقي بأنه في شهر مايو 2021م بدأت حملة تطعيم طلاب الدبلوم العام والمعلمين المشرفين على مراكز الامتحانات، وفي بداية شهر يونيو 2021م أُضِيفت فئات جديدة للتحصين شملت جميع العاملين في خط الدفاع الأول والقطاعات الحيوية وجميع العاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص والعاملين في جميع المؤسسات الحكومية وكذلك المجتمع فوق سن 45 عامًا، ثم التوسع في الفئات المستهدفة لتضم المجتمع فوق سن 18 سنة ثم الطلاب فوق سن 12 سنة.