جامعة السلطان قابوس تناقش أول رسالة علمية حول صحافة المواطنين

منحت جامعة السلطان قابوس الطالبة إيمان بنت سالم الكاسبية، درجة الماجستير في الإعلام (تخصص الصحافة والنشر الإلكتروني) من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بعد مناقشة رسالتها حول (صحافة المواطن في سلطنة عمان).ضمت لجنة المناقشة الدكتور بدر العلوي رئيسًا، والدكتور حسني نصر مشرفًا، والأستاذ الدكتور عبد الله الكندي ممتحنًا داخليًّا، والدكتور أسامة المدني ـ من جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية ممتحنًا خارجيًّا.

هدفت الدراسة ـ التي أعدتها الطالبة ـ إلى الكشف عن خصائص صحافة المواطن شبه المؤسسية في السلطنة من خلال تحليل عشرة حسابات للمواطنين الصحفيين على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، والتي تُعدُّ أحد أهم أشكال هذه الصحافة وأكثرها استخدامًا وانتشارًا. واعتمدت الدراسة على نظرية المجال العام، واستخدمت منهج المسح الإعلامي وأداة تحليل المضمون.

وخلصت الدراسة إلى اهتمام المواطنين الصحفيين بنشر الأخبار المحلية ذات الطابع السياسي وذلك باستخدام قالب الخبر. حيث كانت الوظيفة الإخبارية التي تؤديها التغريدات أكثر الوظائف انتشارًا بين المواطنين الصحفيين. وتشير النتائج إلى أن المواطنين الصحفيين يستخدمون اللغة العربية بشكل أكبر إلى جانب استخدام نمط أكثر من وسيط. وكشفت الدراسة عن قلة استخدام المواطنين الصحفيين لخاصية الإشارة، والروابط، والوسم، كما أن التفاعل مع التغريدات المنشورة لم يكن بالمستوى العالي مقارنة بعدد المتابعين لهذه الحسابات، وكانت ميزة الإعجاب من أكثر الميزات استخدامًا بين الجمهور في التفاعل مع حسابات صحافة المواطنين. وأكدت الدراسة أن صحافة المواطن في السلطنة تواجه بعض التحديات المتمثلة بعدم اعتراف الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة الإعلام بها، وعدم دعوتها إلى الأنشطة والفعاليات أسوة بوسائل الإعلام التقليدية، وأن ممارسة صحافة المواطن على منصات التواصل الاجتماعي في السلطنة لا ترتبط بالأفراد المؤهلين أو المتخصصين في المجال الإعلامي، وإنما هي متاحة لكل من امتلك الأدوات والوقت لممارستها.

مسقط -العمانية: يشارك مجلس الشورى اليوم في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا حتى 8 من سبتمبر الجاري، وبعنوان “القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض” وبتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة.

ويترأس الوفد المشارك سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات من بينها تحقيق التنمية المستدامة وأهميته في رفاه الإنسان، والحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي، وموضوعات حول الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، وتخفيف تأثيرها على الديموقراطية، هذا إضافة إلى موضوع البرلمانات والحوكمة العالمية.

وسيركز المؤتمر في مناقشاته على الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب ومعالجة حقوقهم واحتياجاتهم، والاطّلاع على آخر المستجدات بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، إضافة إلى دور البرلمانات في منع النزعة إلى التطرف وخطاب الكراهية.

ويهدف المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لإضافة قدر أكبر من البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتعددة الأطراف، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي وتعزيز المبادئ التوجيهية من أجل برلمانات ديمقراطية.

وستشهد مشاركة المجلس عددًا من اللقاءات الثنائية لسعادة رئيس المجلس مع عددٍ من رؤساء البرلمانات بالدول الصديقة والشقيقة، وعدد من رؤساء المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.