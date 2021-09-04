السلطنة تخصص شهر سبتمبر شهرا وطنيا توعويا لسلامة المرضى

مسقط – العمانية: أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص شهر سبتمبر شهرًا وطنيًّا توعويًّا سنويًّا لسلامة المرضى في السلطنة يتخللهُ عددٌ من البرامج والأنشطة تستهدف جميع العاملين الصحيين وأفراد المجتمع. وتُعد السلطنة من الدول المُتقدمة في مجال سلامة المرضى وتعمل دائمًا على تطوير المعايير والممارسات المتعلقة بهذا الشأن.

وقالت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن السلطنة مُمثلة بالوزارة ستُشارك دول العالم الاحتفال باليوم الوطني الرابع والعالمي الثالث لسلامة المرضى لهذا العام ٢٠٢١م الذي يُصادف السابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام والذي يأتي تحت شعار “الرعاية الآمنة للأم والوليد”. وأضافت أنّ الاحتفال بهذا اليوم في السلطنة يأتي لإبراز المنجزات الوطنية التي تحققت في مجال سلامة المرضى وتبادل المعارف ومشاركة الأفضل منها وعرضها على الخبراء المحليين والدوليين بغرض الارتقاء بعمل المنظومة الصحية وزيادة الوعي في هذا الجانب.

وأشارت إلى أنّ تدشين اليوم العالمي لسلامة المرضى من قِبل منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١٩م جاء لتعزيز الفهم العالمي لمنظور سلامة المرضى وزيادة إشراك المجتمع في الرعاية الصحية المأمونة، والحدّ من الأضرار التي قد تلحق بهم. وذكرت أن تخصيص يوم وطني لسلامة المرضى تم عام ٢٠١٨م، حيث كانت السلطنة صاحبة السبق بتقديم هذا المقترح أثناء القمة الوزارية لسلامة المرضى في عام ٢٠١٦م في المملكة المتحدة، ونظرًا لما تتمتع به السلطنة من ثقة المؤسسات العالمية وخاصة منظمة الصحة العالمية، فقد تم تقديم مقترح أن تتبنّى السلطنة تدشين مبادرة يومٍ لسلامة المرضى لدول شرق المتوسط الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية خلال اجتماعها في جنيف في مايو ٢٠١٩م وهو ما يُجسد التزام المديرية العامة لمركز ضمان الجودة بالقيام بمسؤولياتها للمشاركة في تطوير منظومة الخدمات الصحية بما يتفق مع الرؤية المستقبلية لجعل السلطنة ذات مكانة طبية عالميًّا وبالمكانة العلمية لأبنائها من مقدمي الرعاية الصحية. واعتبرت أنّ سلامة المرضى تُعد الركيزة الأساس لبناء منظومة صحية فاعلة، مُبينة أنّ الهدف الأسمى للرعاية الصحية هو “تقديم الخدمة الطبية المتكاملة”، وسلامة المرضى مسألة جدية من مسائل الصحة العمومية على نطاق العالم، وهناك اعتراف متزايد بأنّ سلامة المرضى ونوعية رعايتهم تُشكلان بُعدًا بالغ الأهمية من أبعاد التغطية الصحية الشاملة.

ولفتت إلى أنّه نتيجة لتلك الجهود التي بُذلت والتي ما زالت مُستمرة في مجال الجودة وسلامة المرضى؛ فقد حققت السلطنة العديد من الإنجازات منها حصول وزارة الصحة عام ٢٠١٧م على الجائزة الماسية الدولية للتميز في الجودة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في حفل أقيم بمدينة فيينا النمساوية بحضور ممثلي ٥٤ مؤسسة من ٤٣ دولة حول العالم.

وبينت أنّ رؤية وزارة الصحة ترتكزُ على “تطوير نظام مُتكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية” تماشيًا مع مُتطلبات أنظمة ضمان وضبط الجودة وتُعد الجودة وأمان الخدمات الصحية أساسًا في تطوير النظام الصحي.