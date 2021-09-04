صحية مسقط تواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد19

تواصل وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط جهودها المبذولة في استمرار حملتها الوطنية للتحصين ضد كوفيد19. واستهدفت الحملة تحصين فئة العمالة العاملين بالمهن غير الماهرة والتي تتعامل مع مختلف شرائح المجتمع المختلفة وبصورة مستمرة مثل العاملين في محلات الحلاقة وغسيل وكي الملابس والمطاعم والمقاهي.

وقد قام المسؤولون بالمديرية بعقد عدة إجتماعات تحضيرية بالتنسيق مع مسؤولين بلدية مسقط حول الآلية المناسبة لتطعيم الفئة المستهدفة حيث تم حصرهم في جميع ولايات محافظة مسقط وصرف لهم بطاقات تتضمن الموعد وتحديد مكان لأخذ اللقاح، وعلى ضوئه قام المسؤولون بالمديرية بإعداد الفرق الطبية وتوفير جميع التجهيزات اللازمة للبدء في هذه الحملة وبدورها قامت المديرية وبالتعاون مع بلدية مسقط في تحديد موعد بدء سريان حملة تحصين العمالة أصحاب المهن غير الماهرة والتي استمرت أسبوعا واحدا بدون توقف.

وتضمنت الحملة تخصيص عدة مواقع ومراكز لتحصين العمالة الوافدة وهي سبلة مطرح بولاية مطرح ومركز فحص اللياقة الطبية بالشرادي بولاية السيب والقاعة التابعة لمكتب والي العامرات ومركز الساحل الصحي بولاية قريات ونادي بوشر الرياضي بولاية بوشر وتم تطعيمهم بلقاح “استرازينيكا”الجرعة الأولى وسوف يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية بعد مرور ستة أسابيع من بعد أخذهم للجرعة الأولى. وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا، وذلك من قبل هذه الفئة لأخذ اللقاح حيث وصل عدد المطعمين يوميا ما بين “1200 الى 1500” مستهدف.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط تقوم بتوثيق جميع بيانات التحصين في برنامج ترصد بلس.

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