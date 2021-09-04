أهالي مخطط المرحلة الثالثة بحي النهضة بعبري يطالبون برصف طريق مساكنهم

عبري ـ من سعيد الغافري:

طالب أهالي مخطط المرحلة الثالثة بحي النهضة بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بمساعدتهم في رصف الطريق المؤدي إلى مساكنهم وربطه بالطريق العام بالولاية. وقالوا: إننا تقدمنا بطلبات لدى الجهات المختصة ومكتب سعادة المحافظ منذ سنوات بضرورة مساعدتنا في رصف الطريق والذي يبلغ مسافته ثلاثة كيلومترات، وما زلنا ننتظر رصفه، حيث إننا نشكو من الغبار والأتربة ووجود البرك المائية عند هطول الأمطار ووجود الحفر على مساره، ونتطلع الى تنفيذ هذه الخدمة والتي يستفيد منها شريحة كبيرة من الاهالي بهذه المنطقة. صعوبة الطريق

يقول ياسر بن مسلم اليعقوبي ـ أحد أهالي مخطط المرحلة الثالثة بحي النهضة: نشكو بصفة يومية من صعوبة الطريق ووجود الحفر وتطاير الغبار على مساكن الأهالي وعند هطول الأمطار الطريق تغمره المياه وتتوقف حركة السير به لعدة ايام مما يجعلنا أن نسلك ممرات أخرى للوصول الى أعمالنا ومركز الولاية وقد تقدمنا بطلباتنا للجهات المعنية حول رصف الطريق وما زلنا ننتظر رصفه.

أهمية كبيرة

شهاب بن عوض اليعقوبي يقول: يمثل الطريق أهمية كبيرة للأهالي كونه الشريان الرئيسي وحلقة وصل، فربط الأحياء السكنية في المخططات الحديثة هو تنمية تعزز من بنيتها الأساسية اجتماعيًّا وتجاريًّا ولها إيجابيات مثمرة على المجتمع، ومخطط المرحلة الثالثة من المخططات القريبة من مركز ولاية عبري، فنأمل النظر حيال طلب الأهالي وسرعة تنفيذ رصف الطريق المؤدية لبيوت الأهالي.

أبعاد مهمة

ويقول مازن بن محمود الكلباني: رصف الطرق في القرى والمخططات لها أبعاد مهمة في عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فمن الأهمية بمكان أن تكون المخططات الإسكانية والتي يتم توزيعها للمستحقين ممن تقدموا بطلبات منح أراضٍ في أي مخطط أن تتوافر به خدمات الطرق والكهرباء والماء والهاتف كركيزة مهمة وخدمة ضرورية يحتاجها الأهالي الذين يقطنون به بدلًا من تقديم المطالبات والمراجعات للجهات الخدمية، فنتطلع أن نرى هذه الخدمات في مخططات مستقبلية، ويتطلع أهالي المرحلة الثالثة بحي النهضة من رصف الطريق ورفع الشكوى عنهم.

ربط الطريق بالشارع العام

أما هلال بن عوض اليعقوبي وداوود بن سليمان اليعقوبي فقالا: الحكومة الرشيدة لا تألو جهدًا في تقديم كافة الخدمات الضرورية والمهمة للمواطنين في ربوع وطننا العزيز في أي موقع، وأهالي مخطط المرحلة الثالثة بحي النهضة يحدوهم الأمل في ربط طريقهم بالشارع العام بالولاية والنظر إلى حجم الشكوى اليومية للأهالي من وعورة الطريق.