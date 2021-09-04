ختام ناجح للحملة الوطنية لتنظيف ميناء الصيد البحري بصور

صور ـ من عبدالله باعلوي:

اختتمت يوم أمس الحملة الوطنية (الموانئ والشواطئ مسؤولية المجتمع) والتي نظمتها المديرية العامة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية وبتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. حيث شهدت فعاليات الختام تنظيف بحيرة ميناء الصيد البحري بولاية صور وخور جراما بمشاركة عدد من الغواصين من خفر السواحل وفريق الغوص العماني. تم خلال الحملة تنظيف بحيرة الميناء وانتشال ما تراكم من مخلفات السفن والصيادين في قاع البحيرة، كما تم كذلك تنفيذ حملة مماثلة لتنظيف خور جراما بنيابة رأس الحد بمشاركة الغواصين وموظفي المديرية وبلدية صور والصحة تم خلالها انتشال المخلفات من قاع الخور. وقال سعيد بن جمعة آل فنه العريمي ـ القائم بأعمال مدير دائرة موانئ الصيد بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية: إن حملة تنظيف ميناء الصيد البحري بولاية صور قد حققت أهدافها المنشودة في تنظيف الميناء وحماية الأحياء البحرية والبيئة البحرية حيث عملت مختلف الجهات المتعاونة من أجل حماية البيئة البحرية من خلال توفير فرق العمل اللازمة ونشر التوعية الارشادية بضرورة المحافظة على ميناء الصيد والمرافق العامة فيه، وحث الصيادين على تكاملية العمل على نظافة الميناء كونه احدى الخدمات التي يستفيد منها الصياد بشكل مباشر. وأضاف سعيد آل فنه: نستطيع القول إن محاور الحملة نجحت في غرس مفهوم التعاون والتكامل لنظافة الحياة البحرية وانتشال عدد كبير من المخلفات والأوساخ الضارة، والعمل سويًّا على إبراز أهم المرافق الحيوية بالمحافظة بالشكل النظيف كونه مرفقًا حيويًّا مهمًّا، وأقدم الشكر للجهات المتعاونة مع المديرية في حملة النظافة وهي شرطة عُمان السلطانية ممثلة بخفر السواحل وبلدية صور وإدارة هيئة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية وشركة بيئة ومدرسة الإبحار الشراعي بولاية صور وفريق الغوص العماني وموظفي المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية ومواد المياه، آملين دوام مثل هذه الحملات المهمة.