«كبار السن» يشيدون بسهولة وسلاسة الإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح فـي مراكز التحصين

«الخليج 365» تستطلع الآراء لحملة التحصين ضد «كوفيد ـ 19» بجنوب الباطنة

الرستاق ـ منى بنت منصور الخروصية:

شهدت مراكز التحصين في محافظة جنوب الباطنة ـ والبالغ عددها (٢١) مركزًا حكوميًا ـ إقبالاً من قبل المُستهدفين للحملة، وهو الأمر الذي يعكس الوعي المجتمعي الكبير للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث بلغت تحصينات الجرعة الأولى للعمانيين من اللقاح قرابة نسبة (80%) بولايات المحافظة، وبالنسبة للوافدين فبلغت حوالي (40%)، في حين أن الجرعة الثانية للعمانيين بلغت حوالي (40%) تقريبًا. (الخليج 365) استطلعت آراء عدد من المستهدفين في الحملة من فئة كبار السن، الذين أشادوا بسهولة وسلاسة الاجراءات المُتّبعة لتلقي اللقاح في مركز التحصين، مُثمّنين الجهود التي تبذلها الحكومة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.

وقاية وحماية

ناصر بن سعيد العوفي يقول: إيمانًا بالحديث النبوي:(ما من داءٍ إلا وله دواء)..

فإنه من نِعم الله تعالى في ظل انتشار هذا الوباء أن تيسرت الأحوال لأخذ اللقاح المناسب الذي هو وقاية وحماية والشكر الجزيل لجهود الحكومة لتوفير اللقاح لأبناء الخليج 365 العزيز، فكما يُقال في المثل:(درهم وقاية خير من قنطار علاج)، فاللقاح هو وقاية تجنب الشخص آلام ومضاعفات المرض والعلاج عند الإصابة، ولما كان كبار السن أكثر عرضة للتأثر بمضاعفات أكبر عند الإصابة لذلك كانت العناية بتوجيهات اللجنة العليا بإعطاء الأولوية لنا في أخذ اللقاح نحن الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عامًا، والشكر لأبنائنا العاملين بالقطاع الصحي لحسن تعاملهم ولطفهم في تقدير الأحوال، فأحيانًا يمنحون التطعيم والشخص في سيارته إذا اقتضت حالته ذلك ولإننا جزء من عائلة أكبر تضم الأبناء والأحفاد فقد تم منحهم التطعيم ممن هم أكبر من ١٢ سنة مما جعل التواصل أكبر وممكنًا مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية العامة، فالوباء ما زال موجودًا وحرصنا وحذرنا هو الوقاية الدائمة حتى يمنَّ الله برفعه تمامًا، ونرجو الله أن يكون ذلك قريبًا إنه القادر على ذلك واللطيف بكل شئ.

الحرص واجب

عبدالله بن خلفان الشقصي ـ متطوع في تغسيل وتكفين موتى (كوفيد ـ 19) بولاية الرستاق من بداية هذه الجائحة، يقول: كوني أقوم فى تغسيل وتكفين وفيات كورونا فكان لا بد لي من المبادرة لأخذ اللقاح أول ما سنحت لي الفرصة لذلك، حيث توجهت إلى أقرب مؤسسة صحية في الولاية والحمد لله لم يأخذ التحصين غير دقائق معدودة، ونسأل الله أن تعم العافية بيننا وأن يرفع الله البلاء عن العباد.

مؤكدًا بأنه يقدم للجميع نصيحة بأخذ الجرعتين طالما تم توفير اللقاح في وقتنا الحالي، فكما شاهدناه وعايشناه من حالات الوفاة يؤكد أن كورونا لا تفرق بين الأعمار فقد غسلنا الشاب والكبير ومن كان صحيحًا ومن كان به أمراض سابقة وهو ما يجعل الحرص واجبًا والحذر لازمًا من خلال أخذ الجرعتين للجميع (كبارًا وصغارًا) حتى تعود الحياة لطبيعتها ويهنأ الجميع بالصحة والمناعة.

أشعر باطمئنان

ويقول مصبح بن عبدالله الناصري: إن رفض اللقاحات ليست ظاهرة جديدة بل تقريبًا في كل مرة يظهر فيها لقاح جديد يظهر من يشكك فيه، وهناك فئة معارضة للتطعيم أو التطعيم ضد أمراض بعينها كالحصبة ـ على سبيل المثال ـ فاللقاح حماية للشخص ولأسرته وأحبائه والمجتمع ككل، والحمد لله فقد كنت من أوائل من أخذوا اللقاح فى ولاية الرستاق وأشعر باطمئنان أكثر الآن، حيث بادرت بذلك في بداية فتح التطعيم لمن هم أكثر من ٦٥ عامًا في أعمارهم.

شكر للجهات المعنية

أعرب محمد بن عمر الصلتي عن شكره للجهات المعنية وفي مقدمتها اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ووزارة الصحة ولكافة الأطقم الطبية والتمريضية على الجهود المبذولة في مراكز التطعيم التي تشهد تنظيمًا وحُسن استقبال وإدارة لعملية التحصين وهذا ما ساهم في توافد المواطنين لتلقي اللقاح، حيث أكد أن عملية التحصين لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة من الاستقبال والتسجيل وحتى تلقي الجرعة المخصّصة له والمغادرة.

جهود مكثفة

أما خميس السالمي فقال: كل الشكر والتقدير للقائمين على الحملة الوطنية للتحصين وتفعيل هذه الحملة والجهود المكثفة من أجل إنجاحها والوصول إلى الأهداف المرجوة منها، مشيرًا الى أن ذلك يعود كله إلى التنسيق المسبق بين المسؤولين وكافة فئات المجتمع والحجوزات المسبقة المتاحة التي أدت إلى عدم التزاحم وسير الحملة على أكمل وجه.