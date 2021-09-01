الأمين العام بوزارة الدفاع يستقبل رئيس الأركان العامة للدفاع بجمهورية إيطاليا

غادر السلطنة بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام .. مسقط – العمانية: استقبل معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق أول إنزو فيتشارلي رئيس الأركان العامة للدفاع بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط.

وغادر البلاد صباح أمس الفريق أول إنزو فيتشارلي رئيس الأركان العامة للدفاع بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام.

وقد كان في وداع الضيف والوفد المرافق لدى مغادرته قاعدة السيب الجوية العميد الركن حسن بن علي بن عبدالله المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، بالإضافة إلى سعادة سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط.

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