مسقط – العمانية: استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه معالي سو ووك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا والوفد المرافق له في زيارة للسلطنة تستغرق عدة أيام.

وجرى خلال المقابلة بحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تعزيزها، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر المقابلة معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية كوريا الجنوبية بمسقط، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة.

وصل وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا والوفد المرافق له في ساعة مبكرة من صباح أمس، وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار مسقط الدولي العميد الركن طيار خالد بن محمد بن عبدالله العبري مدير عام العمليات بقيادة سلاح الجو السلطاني العُماني، وسعادة سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية كوريا بمسقط.

كانت هذه تفاصيل خبر شهاب بن طارق يستقبل وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.