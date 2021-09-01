السلطنة تشارك فـي الاجتماع بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس لأصحاب السعادة الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية، الذي بدأ يوم أمس عبر الاتصال المرئي.

وترأس وفد السلطنة سعادة أحمد بن سالم الرجيبي ـ نائب رئيس الجهاز للرقابة المالية‏ والإدارية على الجهاز الإداري للدولة.

في بداية الاجتماع ألقى سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي ـ الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية كلمة استعرض خلالها الأنشطة التي تم تنفيذها، معربًا عن التقدير للجهود المبذولة من قبل أصحاب السعادة ولجنة المختصين والأجهزة الأعضاء في دراسة الموضوعات وتنفيذ المبادرات المحالة من قبل اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا على استمرار العمل بكل مهنية لتحقيق أهداف العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

تلا ذلك استعراض ومناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال، ومن أبرزها استعراض النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح التعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بشأن تقديم البرامج التدريبية والأكاديمية في مجال حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

واختتم الاجتماع أعماله بإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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