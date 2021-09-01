79 % نسبة الطلبة المطعمين بمحافظة جنوب الشرقية للفئات المُستهدفة من 12 سنة فما فوق

اللجنة الصحية بعبري تناقش الوضع الحالي لجائحة «كوفيد ـ 19»

صور- العمانية :

عبري ـ صلاح العبري:

بلغت نسبة الطلبة المُطعمين بمحافظة جنوب الشرقية للفئات المُستهدفة من 12 سنة فما فوق 79 بالمائة من إجمالي ٢٩ ألفًا و٧٥٦ طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة.

وقال مبارك بن سالم الفارسي القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية إنّ حملة تطعيم طلبة المدارس في المحافظة تسير وفق ما هو مخطط لها حيث تبذل اللجان المُشكلة للحملة جهودها خلال الفترة المُحددة لها. وأكد أنّ هناك جهودًا مُستمرة ومُتواصلة من أجل رفع نسبة المُطعمين من خلال التنسيق والتواصل مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، لافتًا إلى وجود مؤشر إيجابي من خلال توافد أولياء الأمور وأبنائهم لمراكز التطعيم الرئيسية بمختلف ولايات المحافظة.

وأضاف أنّ دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي وإدارة التربية والتعليم بجعلان وقسم التواصل والإعلام في تكاتف مستمر لتحقيق الدور التوعوي والمتابعة المستمرة من أجل الوصول للأهداف ووضع خطط التوعية بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي تزامنًا مع العودة إلى المدارس من خلال المختصين كإدارات المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وممرضي الصحة المدرسية والمعلمين والمعلمات.

وأشار إلى أنّ المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية أكملت جاهزيتها لبدء العام الدراسي 2021 /‏2022 وفق الإطار العام للتشغيل الذي أقرّته اللجنة العليا للتعامل مع تداعيات انتشار وباء كوفيد (19)، حيث بذلت المديرية جهودًا طيبة من أجل إيجاد بيئة صحية في كافة مدارسها ومبانيها التابعة لها وتفاعلت منذ بداية الجائحة مع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية.

وذكر أنّ المديرية عملت على توعية كافة العاملين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بما يضمن عدم تفشي الجائحة في مدارس المحافظة بشكل عام، كما عملت المديرية على تشكيل فريق عمل يُعنى بالتواصل والتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة في كل ما يتعلق بمستجدات هذه الجائحة.

من جانب آخر عقدت اللجنة الصحية بولاية عبري أمس اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ محسن بن حمد المسكري ـ والي عبري. وخلال الاجتماع قدم صالح بن سيف الصوافي ـ مشرف الخدمات الإدارية بولاية عبري ومقرر اللجنة الصحية بالولاية عرضًا حول إنجازات اللجنة خلال العامين الماضيين.

كما قدم أحمد بن سيف القيوضي ـ رئيس قسم مكافحة العدوى بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة عرضًا مرئيًا حول الوضع الحالي لجائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، فيما قدمت الدكتورة زوينة بنت علي الشيبانية ـ مديرة دائرة الرعاية الصحية الأولية بصحية الظاهرة عرضًا مرئيًا حول المؤشرات الصحية بولاية عبري. وناقش الاجتماع مراحل بدء العمل في إنجاز الممشى الصحي بالولاية.

وأوضح يحيى السالمي ـ مدير بلدية عبري بأن العمل الفعلي بالمشروع والذي يبلغ طوله (2) كم وبعرض (3) أمتار، مؤكدًا أهمية المشروع في ممارسة رياضة بما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الفرد والأسرة والمجتمع. كما استعرض الاجتماع عددًا من المواضيع الصحية المنوطة بعمل اللجنة.