تسجيل وفاة واحدة و 61 إصابة جديدة وتعافـي 183 حالة وتواصل حملات التطعيم للفئات المستهدفة فـي ولايات ومحافظات السلطنة

مسقط – العمانية:

العوابي – من حمود بن حمد الخروصي:

الحوقين ـ من سالم بن محمد اللويهي:

شناص: من إبراهيم الفارسي:

■ ■ أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة إصابة جديدة وتعافي 183حالة ونسبة التعافي ترتفع إلى 6ر96 بالمائة. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 9 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 112 ووصل العدد في العناية المركزة إلى 54وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 302300 والمتعافين 291904 والوفيات 4064 بنسبة 3ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6332. ■ ■

كما تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة تطعيم المقيمين بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مختلف ولايات المحافظة وذلك بالمراكز التي تم تحديدها في المحافظة، حيث تم تحديد مركز المجمع الرياضي للعاملين بولاية الرستاق وقاعة النعمان للعاملين بولاية بركاء ومجلس الشعيبة للعاملين بولاية المصنعة وقاعة مكتب الوالي للعاملين بولاية العوابي وقاعة جمعية المرأة العمانية للعاملين بولاية وادي المعاول ومركز صحي نخل للعاملين بولاية نخل.

ويأتي قيام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بتطعيم المقيمين بهدف الحد من انتشار الفيروس حيث سيساعد التطعيم على خفض حالات الإصابة بينهم وذلك ضمن الحملة الموسعة التي تقوم بها وزارة الصحة للتحصين ضد مرض فيروس كورونا، ولقيت حملة تطعيم المقيمين بولايات محافظة جنوب الباطنة إقبالا من المستهدفين مما يؤكد على حرص الجميع على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وعلى قناعاتهم بأهميتها في خفض الإصابات وأيضا المساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها وممارسة جميع الأنشطة.

على صعيد متصل، اطلع الشيخ عبد العزيز بن أحمد المياسي نائب والي الرستاق بالحوقين على الجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية والممرضين بما يقدموه من خدمات جلية للمطعمين في أخذ اللقاحات حيث جاءت زيارته لمستشفى وادي الحيملي ووادي بني عمر بالولاية.

تأتي الزيارة من أجل التعرف وإعطاء نبذة عن التسهيلات والمرونة المقدمة للفئات المستهدفة من أخذ اللقاحات وهذا يعد إحدى البوادر التي أسهمت في تخفيف الأعباء النفسية على الكوادر الطبية وفق التنظيم الجيد والمنظم وأيضا ويعكس الصورة الحضارية والرقى الذي ينصب في المصلحة العامة للمجتمع

وأثناء الزيارة تعرف الشيخ عبدالعزيز المياسي عن قرب ولامس مدى التجاوب المنشود من قبل المطعمين كما أستمع الى الشرح المقدم من قبل مسؤول مستشفى وادي الحيملي ووادي حاجر بني عمر وتتواصل الحملة في تلقى التحصين على جميع الفئات المستهدفة سواء لمن لم يأخذ الجرعة الأولى أو من يتلقى الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) مدركين بأهمية أخذ اللقاح مع أتباع التعليمات والإرشادات المتبعه منها التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

الجدير بالذكر بأن المستشفى يغطي القرى والتجمعات السكانية كمنطقة حاجر بني عمر وديسلي والمحدوث والظويهر والسودي والقرية وحيل الغافة ومنطقة الظاهر واللمجة وحويل المجاز وبعض المناطق الأخرى بالمنطقة.

وفي ولاية شناص واصلت حملة التطعيم ضد كوفيد 19 بمركز المعرفة للتعليم الأساسي للفئات المستهدفة الجرعة الأولى للعمانيين من سن 18 فما فوق والجرعة الأولى للنساء الحوامل بدءا من الشهر الرابع والجرعة الثانية ممن أكملوا 6 أسابيع من الجرعة الأولى والجرعة الأولى لطلاب المدارس من عمر 12-17 عاما دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وقال الدكتور جاسم بن محمد العبري رئيس مجمع شناص الصحي بأن المركز شهد إقبالا واسعا من المواطنين حيث سارت عملية التطعيم بكل سهولة ويسر نظرا للإستعدادات التي تم اتخذها من قبل المؤسسات الصحية بالولاية إلى جانب الوعي المجتمعي حول أهمية التطعيم وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كما أشاد عدد من المستهدفين في الحملة بسهولة وسلاسة الإجراءات المتبعة لتلقي اللقاح في المركز مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.