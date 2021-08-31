السلطنة و إيطاليا تبحثان تطوير المجالات العسكرية المشتركة

مسقط – العمانية:

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني أمس الفريق أول إنزو فيتشارلي رئيس الأركان العامة للدفاع بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له. وأكد معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني على عمق العلاقات مع جمهورية إيطاليا الصديقة، وما شهدته من تطور في العديد من المجالات، من جانبه قدّم رئيس الأركان العامة للدفاع الإيطالي شكره وتقديره للسلطنة ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرى خلال المقابلة استعراض مسيرة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة.

كما استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس الفريق أول إنزو فيتشارلي رئيس الأركان العامة للدفاع بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًّا.

تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وسفيرة جمهورية إيطاليا المعتمدة لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط .

من جانب آخر قام الفريق أول إنزو فيتشارلي رئيس الأركان العامة للدفاع بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له يرافقه الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة أمس بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني. وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الركن جوي (مهندس) صالح بن يحيى المسكري آمر كلية الدفاع الوطني.

واستمع الضيف إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية، كما اطلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحويه من قاعات متنوعة صممت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض.

كما قام الفريق أول إنزو فيتشارلي رئيس الأركان العامة للدفاع بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له أمس بزيارة إلى مركز الأمن البحري، رافقه خلالها الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

وكان في استقبالهم بمقر المركز اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، وعدد من كبار الضباط وضباط مركز الأمن البحري، واطلع الفريق أول رئيس الأركان العامة للدفاع خلال الزيارة على مرافق مركز الأمن البحري وما يحويه من أجهزة وتقنيات حديثة تتناسب والمهام والواجبات التي يضطلع بها، واستمع إلى إيجاز عن الأدوار والمهام التي يقوم بإدارتها ضمن واجباته الوطنية، من خلال التنسيق العملياتي مع الجهات ذات العلاقة في إطار الحفاظ على السلامة والأمن البحري.