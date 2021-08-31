وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط تتفقد سير عملية التحصين بظفار

صلالة- العمانية: زارت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط أمس مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، الذي تُنفَّذ فيه حملة التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد – ١٩.

وقد تفقدت سعادة الدكتورة سير عملية التحصين بمراحلها المختلفة كما استمعت إلى عدد من النقاط المتعلقة بإحصاءات التحصين في المحافظة ومقترحات تفعيل آلية تطعيم الفئات المستهدفة في المراحل القادمة من حملة التطعيم.من جانب آخر زارت سعادتها مستشفى السلطان قابوس والتقت بالإدارة والموظفين.

كما زارت سعادتها مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد، حيث اطّلعت خلال الزيارة على سير العمل بالمشروع، والمراحل التي وصلتها الأعمال الإنشائية بالموقع.

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