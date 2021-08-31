السلطنة تشارك فـي ندوة المناقشات القانونية البحرية

تشارك السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية في ندوة المناقشات القانونية البحرية، التي ينظمها معهد الدفاع للدراسات القانونية الدولية عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر الجاري.

تهدف الندوة إلى مناقشة القوانين والمعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص.

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