السلطنة تشارك فـي الاجتماع الثالث للتمرين التعبوي «أمن الخليج 3»

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس في الاجتماع الثالث للجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج 3)، والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس جانب السلطنة في الاجتماع العقيد سالم بن مبارك الأبروي ـ قائد شرطة المهام الخاصة.

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