مليونان و504 آلاف و214 شخصا إجمالي المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا فـي السلطنة

– تسجيل 7 حالات وفاة و107 إصابات جديدة وتعافـي 189 حالة

– ٩٤٪ من طلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد ١٩

مسقط ـ العمانية:

الرستاق ـ من سيف الغافري:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و107 حالات إصابة وتعافي 189حالة. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 11 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 122 ووصل العدد في العناية المركزة إلى 57.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة 302239 حالة والمتعافين 291721 بنسبة تصل إلى 5ر96 بالمائة والوفيات 4063 بنسبة 3ر1 بالمائة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6455.

فيما بلغ إجمالي المُطعمين باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في السلطنة منذ بداية الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد19 وحتى يوم أمس الأول مليونين و504 آلاف و214 شخصًا بنسبة بلغت 71 بالمائة من إجمالي المُستهدفين.

وقد بلغ إجمالي المُطعمين بالجرعة الأولى مليونًا و256 ألفًا و8 أشخاص من إجمالي المُطعمين بنسبة بلغت 36 بالمائة، فيما بلغ إجمالي المُطعمين بجرعتين مليونًا و248 ألفًا و206 أشخاص بنسبة بلغت 35 بالمائة.

وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم الموسّعة للفئات المُستهدفة باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا في جميع محافظات السلطنة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد١٩، وشهدت مراكز التحصين أمس إقبالًا واسعًا منذ الصباح الباكر من المُستهدفين بالحملة، الأمر الذي يؤكد الوعي المجتمعي الكبير حول أهمية التحصين ضد كوفيد ١٩.

من جانب آخر أكدت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالرستاق بأن (٩٤٪) من طلبة الجامعة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد ١٩ ، و (١٥.٥%) من طلبة الجامعة قد تلقوا الجرعة الثانية ، وذلك من خلال الاستبيان الذي أجرته الجامعة لحصر أعداد الطلبة المتلقين للقاح. وأشارت نتائج الاستبيان بأن (94%) من أعداد الطلبة الذين تلقوا اللقاح منهم (50,6%) من الإناث ، و (49,4%) من الذكور ، وكان طلاب السنة الرابعة الأكثر حرصًا على تلقي اللقاح بنسبة (36,9%).

كما أوضح الاستبيان بأن طلبة تخصص اللغة الإنجليزية الأعلى بين الطلبة من حيث تلقي اللقاح ، وجاء طلبة تخصص الفيزياء في المرتبة الأخيرة ، وعلى مستوى المحافظات كان أكثر الطلبة تلقي للقاح من محافظة جنوب الباطنة وأقلهم من محافظة البريمي.

وقال الدكتور حمود بن عبد الله الشكري مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة بالجامعة بأن الاستبيان دلل على مؤشرات إيجابية ، ونسب مرتفعة للمتلقين للقاح بين الطلبة ، مؤكدًا بأن تلقي اللقاح لجميع طلبة الكلية هو الهدف الذي تسعى الكلية لتحقيقه ، ويمهد السبيل أمام عودة الحياة تدريجيًّا إلى سابق عهدها ورجوع الحياة الجامعية والتعليمية بالمؤسسات وفق النظام الطبيعي ، وحث الطلبة على المبادرة في أخذ اللقاح واستكمال الجرعات اللازمة.