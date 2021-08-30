«الصحة»: عقد اللقاء الأول لمنظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية

عقدت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل صباح أمس بديوان عام وزارة الصحة، لقاءً تعريفيًا يعنى بمنظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء، وعدد من مديري عموم وزارة الصحة، وبمشاركة الفرق الفرعية بالمحافظات.

تم خلال اللقاء استعراض الاطار العام لمنظومة قياس الأداء الفردي والاجادة المؤسسية وارتباطها برؤية عمان 2040، وآلية العمل المتبعة لتطبيق المنظومة، وكيفية بناء الخطط الفردية وفق منهجية الأهداف والنتائح الرئيسية وكيفية بناء الأهداف وتحديد الأوزان ومؤشرات القياس، كذلك الرد على استفسارات الحضور.

كما تم عرض استمارة بناء الأهداف من قبل وزارة العمل وهي نموذج يحاكي نظام الاداء الوظيفي، بهدف التدريب لحين الانتهاء من تدشين منظومة تقييم الأداء الوظيفي. وتشتمل استمارة الأهداف على البيانات الاساسية عن الموظف الأهداف والنتائج.

الجدير بالذكر أن المنظومة تحظى بإهتمام ومتابعة من المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية من خلال بناء ثقافة الإجادة في الأداء الوظيفي، وتحسين نظم تقييم الأداء وربط الإنتاجية بالحوافز، حيث تسعى منظومة قياس الأداء الفردي إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي وذلك من خلال رفع اداء وإنتاجية الفرد وربط الأداء بالحوافز، حيث هناك نسب معينة للتحفيز والترقيات تندرج مع الإجادة المؤسسية.

كما تهدف المنظومة إلى وضع أهداف من قبل الموظفين بالتعاون مع الرئيس المباشر مستمدة من الخطة الخمسية والخطة التشغيلية والمهام الوظيفية بما يتواكب مع مبادرات رؤية عمان 2040، حيث أن المنظومة تعد من ممكنات رؤية عمان 2040.

كما أن من المخطط له أن تبدأ وزارة الصحة التطبيق الفعلي للمنظومة خلال يناير 2022، ومن المؤمل بأن يحقق النجاح حسب الخطط الموضوعة والأهداف المرسومة للمنظومة من قبل الفريق الرئيسي، وخلال الفترة من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر لسنة 2021 سوف يكون هناك تدريب وتطبيق تجريبي لجميع موظفي وزارة الصحة لآلية وضع الأهداف والنتائج وكيفية إحتساب النسب لكل منها.