هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

تستعد المديرية العام للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى للعام الدراسي الجديد (2021/ 2022م) وذلك خلال اجتماع الدكتور سالم بن سعيد المعشني ـ المدير العام للمديرية العام للتربية والتعليم بالمحافظة بمديري العموم المساعدين ومديري الدوائر ومساعديهم. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع التربوية والبروتوكول الصحي وفق ما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وحث إدارات المدارس وأولياء الأمور لتشجيع الطلبة على استكمال التطعيم بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة، وتدعو كافة الموظفين في التعليمية للتطعيم تزامنًا مع عودة الموظفين لإعمالهم. كما تم خلال الاجتماع مناقشة تجهيز مدارس المحافظة وتوفير كافة الاحتياجات فيها، وتهيئة سكنات المعلمين والمعلمات ومناقشة كافة احتياجات إدارة التربية والتعليم بالدقم.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليمية الوسطى تناقش استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد «2021/ 2022م» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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