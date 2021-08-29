مسقط ـ العمانية: التقى معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني مساء أمس بفندق دبليو معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي الذي يزور السلطنة حاليا.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق العمل المشترك والإمكانات والفرص الواعدة بما يلبي أولويات السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما التقى معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مساء أمس بمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الذي يزور السلطنة حاليا.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وكان وفد تجاري سعودي برئاسة معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية وصل أمس في زيارة للسلطنة تستغرق عدة أيام، وكان في استقبال معالي الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار مسقط الدولي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وسيلتقي معالي الضيف والوفد المرافق له عددًا من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص، وسيقوم بزيارة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والتعرف على الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر، ويضم الوفد السعودي عددًا من أصحاب السعادة من ممثلي القطاع الحكومي ورجال الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر بحث الفرص الواعدة والتعاون فـي قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.