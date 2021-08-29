خطة شاملة بالمستويات العلمية والعملية للكوادر التربوية والإدارية بتعليمية محافظة ظفار

صلالة – العُمانية: تنفِّذ المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار خطةً شاملةً للإنماء المهني لعام 2022م بهدف النهوض بالمستويات العلمية والعملية للكوادر التربوية والإدارية بمجالاتها المختلفة من خلال إجراء مسوحات شاملة لتحديد الاحتياجات التدريبية بشكل دوري ومستمر. وقال الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن هناك تنسيق مستمر مع المديرية العامة للشؤون الإدارية بديوان عام الوزارة ومع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين لتنفيذ دورات تدريبية (تأسيسية وإثرائية وتطويرية وعلاجية) إلى جانب البرامج الإدارية للوظائف (الإشرافية – النمطية ) وفقاً للاحتياجات التدريبية الفعلية وكذلك البرامج التدريبية للفئات ( المعلمين والمشرفين وإدارات المدارس والوظائف المساندة ) حسب البرنامج الزمني الذي يتم إعداده من قبل أعضاء فريق التدريب.

وحول استعدادات المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/ 2022م قال مدير عام تعليمية ظفار إنه تم تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية بهذا الخصوص تضمّن مدراء دوائر ورؤساء أقسام ومشرفي مواد للوقوف على جاهزية المباني المدرسية لاستقبال الطلاب ومدى الانتهاء من صيانتها وكذلك لمتابعة تنفيذ الإطار العام لتشغيل المدارس الحكومية والخاصة والدولية للعام الدراسي القادم في ظل استمرار جائحة كورونا.. كما تم تطبيق برنامج اليوم الدراسي ووضع بدائل لتطبيق الخطة الدراسية ومعالجة الفاقد التعليمي في المراحل الدراسية المختلفة، ووضع آلية لتوظيف وسائل التعلم عن بعد بهدف تنفيذ الخطة الدراسية وتحقيق أهداف التعلم المقررة للمواد الدراسية بما يكفل سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.

وأضاف أن من بين مهام اللجان، الإشراف العام على جاهزية المديرية لبدء العام الدراسي 2021/2022م في المجالات التربوية وفق الإطار العام لتشغيل المدارس وخطة معالجة الفاقد التعليمي واستقرار التشكيلات المدرسية عبر اكتمال الكوادر الإدارية والتدريسية بها، إضافة إلى متابعة إنهاء إجراءات التعيينات الجديدة والتنقُّلات وتوزيعها والتأكد من مباشرتها للعمل – وتحديد آلية استلام الكتب المدرسية والوسائل التعليمية والأثاث المدرسي لجميع مدارس المحافظة فضلاً عن الخطط المرتبطة بالمناهج والتقويم وتقنيات التعليم.

وأكّد المدير العام على جاهزية المحافظة التعليمية لبدء العام الدراسي 2021 /2022 وفق الإطار العام للتشغيل الذي أقرّته اللجنة العليا للتعامل مع تداعيات انتشار وباء كوفيد (19).ووضح أن عدد مدارس محافظة ظفار للعام الدراسي 2021 /2022م يبلغ (١٦٢) مدرسة حكومية يعمل بها (٧٦٢٦) من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والوظائف المرتبطة بها بينما يبلغ عدد الطلبة المقيدين بتلك المدارس حوالي (55215) منهم (27424) طالبًا و(27791) طالبة..

في حين يصل عدد المدارس الخاصة والدولية ورياض الأطفال بالمحافظة التعليمية إلى (٥٨) تضم ما يقرب من (١١٩٠٠) طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية. وذكر في حديثه أنه وبناء على الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للتربية والتعليم بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار من خلال حملة التطعيم بالجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن ( ١٢ سنة فما فوق) فقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المستهدفين بمحافظة ظفار (26126) طالبا وطالبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة حيث تم تطعيم 42 % منهم، حيث يعمل قسم الإرشاد والتوعية بالمديرية على وضع خطة لتكثيف جهود التوعية بالإجراءات الاحترازية (البروتوكول الصحي) مع العودة إلى المدارس من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وممرضي الصحة المدرسية.