حلقة عمل لتدريب المراجعين الخارجيين المحتملين على عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية

نظمت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة التعليم حلقة عمل تدريبية للمراجعين الخارجيين المحتملين حول عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية.

حضر الحلقة أربعة عشر متدربًا من بينهم مشارك واحد من المملكة المتحدة حضر بشكل (افتراضي).وقد حضر هؤلاء المراجعون الخارجيون الحلقة التدريبية بوصف ذلك أمرًا إلزاميًا لقبول طلباتهم في أن يصبحوا مراجعين خارجيين في سجل الهيئة للمراجعين الخارجيين، وقد تم تقويم أدائهم وفقًا لذلك.

كما حضر الحلقة مراقبون من وزارة التربية والتعليم، وثلاثة موظفين معينين حديثًا في الهيئة، وعضو واحد من سجل المراجعين الخارجيين الذي رغب في تجديد معرفته بعمليات المراجعة الخارجية.

وهدفت الحلقة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها ليصبحوا مراجعين خارجيين فاعلين في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية التي تنفذها الهيئة.

وتحقيقًا لهذا الهدف، تم تقديم جلسات من قبل الدكتور سالم رضوي ـ الرئيس التنفيذي السابق للهيئة، والدكتورة جيني واكر، وفخرية الحبسية، والدكتور حمادي ضو، حول السياق العام لعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية من حيث النظام الوطني العام لضمان جودة التعليم العالي، كما تضمنت هذه الجلسات شرحًا حول دليل عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية، والجدول الزمني، والمراحل الرئيسة لعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية ودور فرق المراجعة الخارجية خلال المراحل المختلفة لهذه العملية والمهارات المطلوبة، وتم كذلك مساعدة المشاركين على تطبيق نظام التحليل الرباعي ADRI (النهج، التنفيذ، النتائج، التحسين) لقراءة وتحليل وتقييم طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية بشكل نقدي، كما عقدت جلسات تطبيقية حول صياغة التفسيرات والشروحات المناسبة ومنح التقديرات الأولية، وقام المتدربون بمحاكاة المقابلات التي تجرى أثناء عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية، كما نظر المتدربون في عمليات صنع القرار التي تؤدي إلى الحصول على نتائج الاعتماد.

وقد نجح جميع المتدربين في استكمال متطلبات التدريب، وقد قامت سعادة الدكتورة جوخة الشكيلية ـ الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة التدريبية.

وفي كلمتها الختامية، أكدت سعادة الدكتورة جوخة الشكيلية على أهمية دور المراجعين الخارجيين في عمليات ضمان الجودة التي تنفذها الهيئة، وشكرت جميع المشاركين على التزامهم برسالة الهيئة، واجتهادهم، وحماسهم في جعل يومي التدريب تجربة مثمرة.