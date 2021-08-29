بلدية ظفار تنفذ مشروعات خدمية بولایة ضلكوت

ضلكوت – العمانية : قامت بلدیة ظفار مممثلة في دائرة المشاریع والصیانة بتنفیذ العدید من المشروعات الخدمية بولایة ضلكوت ضمن الخطة الطموحَة لتجمیل الولایة وتأهیل مركز الولایة والقرى المجاورة خاصة بعد الأضرار التي لحقتها نتیجة الأنواء المناخية خلال السنوات السابقة.

وقال علي بن أحمد زعبنوت رئیس قسم الشؤون الهندسیة ببلدیة ضلكوت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إنه تم وضع خطة عمل لتنفیذ عدة مشروعات تلامس احتیاجات الأهالي بالولاية وتُضیف منظرًا جمالیًّا وحضاریًّا وتحافظ على المظهر الحضاري والمُنظّم.

وأوضح أنّ أهم المشروعات التي تضمنتها الخطة تتمثل في إنجاز مشروع رصف جمیع الشوارع الرئیسة في مركز الولایة ومواقف المحلات التجارية والمكاتب الحكومیة والمركز الإداري ومشروع توسعة الأودیة ومصارف جريان الأمطار وعمل حمایات حجریة قویة على حواف تلك المجاري، إضافة إلى تأهیل عدد من الشوارع الداخلیة وإعادة سفلتة أجزاء كبیرة منها.

وقال رئیس قسم الشؤون الهندسیة ببلدیة ضلكوت إن البلدیة قامت بتنفیذ الشارع الساحلي بالولایة – شارع الكورنیش، الذي یبلغ طوله كیلومترا، و رصف الممشى الشاطئي بالإنترلوك و إنارته، إضافة إلى وضع مانعات حدیدیة وإسمنتية على جوانب الطرق لحمایة المسطحات الخضراء ولمنع أصحاب المركبات من الوقوف على الأعشاب والدخول إلى المناطق الرعویة حفاظًا على الطابع الجمالي في المناطق الریفیة.

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