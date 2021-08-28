مجلس أمناء «الاختصاصات الطبية» يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام

عقد مؤخرا الاجتماع الثالث لمجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية لعام ٢٠٢١م برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة – رئيس مجلس الأمناء، وحضور سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية وعدد من أعضاء المجلس.

جرى خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٠ م و متابعة عدد من القرارات وخطط العمل، كما تم مناقشة سياسات التدريب الأكاديمي والتعديل على الفترة التدريبية لبرنامج طب الأسنان العام.

كما ناقش الاجتماع تقرير الاعتماد الداخلي لبرنامج طب الأسنان العام، وتقرير الاعتماد الداخلي النصف دوري لبرنامج التخدير، وكذلك تقرير الاعتماد الداخلي لمستشفى الرستاق، وتم التعديل على بعض أحكام لائحة التدريب بالمجلس، و مناقشة سياسات الامتحانات بالمجلس. تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية يعقد اجتماعاته بصفة دوريه لإقرار السياسات العامة لتدريب الأطباء، واعتماد خطط وبرامج التدريب الطبي التخصصي التي تلبي حاجات العمل، وعدد المتدربين وشروط قبولهم في كل تخصص، والوظائف الدائمة والمؤقتة بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والتقارير الدورية عن سير العمل، واعتماد شهادات اكمال التدريب التخصصي الصادرة من المجلس، كذلك اعتماد المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية للتدريب، بالإضافة لاعتماد الموازنة السنوية المقدمة من المجلس التنفيذي، وأية مواضيع أخرى تدخل ضمن اختصاصات المجلس يعرضها الوزير أو المجلس التنفيذي.

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