الجمعية العمانية للسرطان تدشن منصة «اونك» للتبرعات

مسقط ـ «الخليج 365»:

قامت الجمعية العمانية للسرطان بالتعاون مع الشركة العمانية للهندسة والاستثمار(اونك) بتدشين منصة (تبرعات).

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات الدعم والرعاية المجتمعية للشركات والمؤسسات الداعمة للجمعية والتي تعمل بدورها في توظيف وسائل التقنية الحديثة ومواكبة أحدث التقنيات للوصول الى اكبر شريحة من المجتمع.

وتوفر هذه المنصة خدمة التبرع إلى عدة مشاريع تابعة للجمعية وتمكن للمتبرع أن يتبرع الى مشروع معين للجمعية بشكل مباشر.

وأفاد الدكتور وحيد بن سعيد الخروصي ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان عن أهمية الكشف المبكر وأنه عامل مهم جدًّا لنجاح العلاج في الكثير من أنواع السرطان وتوجد الكثير من الفحوصات التي من شأنها اكتشاف السرطان قبل ظهور أي أعراض بفترة طويلة، وعندها يكون علاجه أسهل بكثير، كما إنّ اكتشاف المرض مبكرًا يزيد فرصة الشفاء التام لدى المرضى.

وقدم الدكتور وحيد شكره للشركة العمانية للهندسة والاستثمار(أونك) على رعايتهم لهذه الفعالية ودعمهم المستمر لمشاريع الجمعية التي من شأنها تعمل على استمرار الخدمات المقدمة لمرضى السرطان وعائلاتهم والمجتمع ككل.

من جهة أخرى أوضح الدكتور راشد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر وأهمية دور المجتمع لدعم الجمعية حتى تستطيع الجمعية الاستمرار في حمل هذه الرسالة الانسانية.

الجديربالذكر أن المشاريع المطروحة في المنصة للتبرع إليها متمثلة في الوحدة المتنقلة للكشف عن سرطان الثدي الذي يعتبر من أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء على مستوى السلطنة.

واستطاعت الجمعية الكشف عن عدد من حالات سرطان الثدي في مراحل مبكرة خلال هذه الوحدة.

وتتواجد الوحدة في المقر الرئيسي لشركة (اونك) يومي الأربعاء والخميس لتوفير هذه الخدمة المجانية لموظفي الشركة ولبعض فئات المجتمع خلال ساعات العمل، إضافة الى محاضرة توعوية عن الفحص الذاتي لموظفات الشركة قدمتها فائقة السناوية مديرة الجمعية العمانية للسرطان، كما قامن بعض ناجيات من السرطان للحديث تجاربهن في محاربة هذا المرض ورفع الوعي حول أهمية الفحص المبكر.