عبري – من صلاح بن سعيد العبري:

تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة الظاهرة تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19). وأوضح الدكتور محمود بن حميد السكيتي مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة ، بأن المديرية أنهت مرحلة تطعيم العمالة ( الغير ماهرة ) المتمثلة في عاملات المنازل والعاملين بمحلات الحلاقة والعاملات بصالونات التجميل، والعاملين بمواد البناء، وعمال المزارع . وقد شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من قبل العمالة الوافدة ، ووعياً لأصحاب الأعمال والعمال للحصول على التحصين وقاية لهم من التعرض للعدوى . إلى جانب ذلك أنهت المديرية العامةٌ للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة حملة تطعيم الجرعة الأولى لطلبة المدارس من سنّ 12 وإلى 17 سنة من خلال 19 مركزاً موزعة على ولايات المحافظة الثلاث “ عبري وينقل وضنك “ ، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة وتم استهداف ما يقارب 17866 طالباً وطالبة. مشيراً إلى أن نسبة المطعمين ضد فيروس كورونا بجميع مراكز التطعيم بولايات عبري، وينقل، وضنكتجاوزت 70% من سكان محافظة الظاهرة والمقيمين، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تقديم الجرعة الثانية لكوفيد 19 لجميع الأهالي من عمر 12 سنة فما فوق بمحافظة الظاهرة بنهاية شهر سبتمبر القادم. وأكد الدكتور على أهمية مواصلة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتمثلة في لبس الكمام واستخدام المعقمات والحرص على تطبيقالتباعد الجسدي .

كانت هذه تفاصيل خبر نسبة المطعمين من عدد السكان تجاوز 70 % و 17866 طالبا وطالبة تلقوا التحصين بالظاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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